С 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по ряду материалов.

Экономический суд Минска постановил лишить крупный белорусский новостной портал TUT.BY статуса СМИ.

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Как сообщает само издание, истцом в деле выступил Мининформ. Отмечается, что с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по следующим материалам:

«В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?»

«Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах»

«К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках»

«Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

Позиция министерства заключается в том, что «недостоверная информация», за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам.

Представители TUT.BY, в свою очередь указывали, что лишение ресурса статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации.

С началом в Беларуси массовых протестов против режима Лукашенко TUT.BY активно освещало ход событий и публиковало критику действий власти и силовиков.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

С начала акций протеста, по данным лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.

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Автор: Дмитрий Захаров