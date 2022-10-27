Беларуский аналитик Вадим Можейко: Если признать Беларусь оккупированной РФ, это может помочь отбелить режим Лукашенко

Аналитик Беларуского института стратегических исследований Вадим Можейко в интервью УНИАН рассказал о рисках новой атаки на Украину с территории Беларуси, игре Лукашенко в "миротворца" и вероятности протестов против войны в Украине в случае, если белорусскую армию бросят на убой.

В Украине бытует мнение, что Россия может снова попытаться вторгнуться в Украину с территории Беларуси. В СтратКоме ВСУ называют такой сценарием возможным ближе к весне. Как вы оцениваете ситуацию?

Атака со стороны Беларуси, безусловно, возможна. В то же время, стоит обратить внимание на заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова, который сказал, что не видит признаков формирования ударных группировок. С его словами я склонен согласиться.

Кажется, пока вся концентрация войск РФ в Беларуси сводится к тому, что мобилизованных свозят на полигоны. Вероятно, там их будут тренировать, что вполне возможно. Но три тысячи мобилизованных навряд ли представляют угрозу для Украины. После 24 февраля Украина подготовилась к нападению с севера: дороги заминированы, мосты взорваны. Да и дальнейшее развитие событий ни Лукашенко, никого другого не мотивирует впрягаться в войну с проигрывающей Россией.

После последних заявлений Лукашенко о якобы существующей угрозе с территории Украины, президент Владимир Зеленский предложил разместить международных наблюдателей на границе. Кто, по вашему мнению, мог бы выступить в роли миротворцев?

В Минобороны РБ сразу отреагировали, что никаких иностранных солдат на своей территории не потерпят. Что касается размещения войск со стороны украинской границы, здесь нужно оценивать, насколько Украина будет видеть в этом необходимость.

Смысл миротворцев в том, чтобы они стали стороной, которой все доверяют. И чтобы они обладали возможностью отправить свои войска. Наверное, сейчас в этой роли можно представить разве что Турцию.

В британской разведке считают, что цель учений в Беларуси — оттянуть украинские силы север, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

Такой логики РФ придерживалась все последние месяцы. Только в Беларуси проводятся учения или отключают камеры, как начинается очередная паника: звонят журналисты и спрашивают, планируется ли атака. Но это лишь серия провокаций для оттягивания войск.

Понятно, что само по себе объявление учений уже никого не впечатлит. Потому и наблюдаем все новые информационные поводы. Например, недавно был вброс о том, что в Беларуси начнется мобилизация. Но, по слухам, так называют сборы резервистов, которые происходили и в предыдущие годы. И хотя количество этих резервистов без независимой информации не проверить, это больше похоже на очередную манипуляцию.

А дальше и вовсе стали говорить о перекидывании в Беларусь российских танков…

Слышала, что технику отправляют, наоборот, из Беларуси в РФ. Это так?

Это вполне вписывается в происходящее, так как со снарядами и техникой у россиян все очень плохо. Отсюда и поставки из Ирана, и слухи о поставках из КНДР. Логично, что и от беларуского союзника россияне также будут получать технику и снаряды.

Вся информация о прибытии российской техники в Беларусь - заявления минобороны. Но передвижение техники фиксируется самими жителями страны, которые стараются все фотографировать и присылать в социальные сети. В том числе для того, чтобы информация была у Украины. Это уже всем известный телеграм-канал "Беларуский гаюн", где мы в последнее время видели только фотографии уезжающей техники.

Мешает ли перемещению этой техники партизанское движение в Беларуси?

Сложно сказать, насколько срывы движения поездов в самом начале войны повлияли на ситуацию на фронте. Но они помешали России удобно перемещать войска по Беларуси. Диверсии продолжались и позже. А канал "Беларуский гаюн" просто при помощи людей стал эффективной разведкой о перемещении техники РФ.

По реакции режима видим, что этих людей называют "экстремистами" и "террористами". Например, задержанным на железной дороге даже прострелили ноги для запугивания остальных. Всем, кто фотографирует технику РФ, дают несколько лет тюрьмы — просто за фото. Но люди продолжают этим занимается, поэтому движение остается активным.

Причастны ли партизаны, например, к взрывам на аэродроме "Зябровка", мы никогда не узнаем. Это могло быть и провокацией РФ, и операцией украинских спецслужб, и действительно несчастным случаем с не самой современной военной техникой.

Но показательно, что Украину не обвинили в тех взрывах — хотя такой случай идеально для этого подходил. Минобороны РБ постарались его "замять", мол, все взорвалось само. Это означает, что беларуские власти не ищут повода для агрессии против Украины.

Иранские дроны-камикадзе, которые раньше запускались россиянами с юга, все чаще атакуют Украину с территории Беларуси. Как вы думаете, почему?

Лукашенко не изменял своим принципам с начала вторжения армии РФ в Украину. С самого начала войны он готов предоставлять беларускую территорию для любой российской агрессии. Это могут быть сухопутные войска, самолеты, ракеты, дроны и любая логистическая помощь. Пока в Минске сидит Лукашенко, с территории Беларуси могут происходить любые атаки. Его единственная "красная линия" - неучастие его армии в военных действиях.

Кстати, когда после взрыва на крымском мосту произошла большая ракетная атака с территории Беларуси, мне было непонятно удивление в Украине. Разве произошло что-то новое?

Украина с августа не подвергалась авиационным ракетным ударам с этого направления, но именно с него начался новый этап эскалации. Существует мнение, что россияне стали активнее использовать территорию Беларуси ввиду того, что Лукашенко прогнулся под давлением Путина.

Это связано исключительно с военной тактикой российской армии. Вчера РФ больше атакует на юге, сегодня, к сожалению, с территории Беларуси. Здесь нужно искать военную логику РФ. Если кто-то считал, что это как-то связано с позицией Лукашенко, на мой взгляд, такие иллюзии стоит оставить.

Это беларуский пропагандистский нарратив о том, что, якобы Путин давит, а Лукашенко этому давлению сопротивляется. Мол, от этого что-то зависит.

Очевидно, Лукашенко хотел себя выставить нейтральным, миротворцем. Тогда получается, что именно он - преграда для путинской агрессии: только если его "сломают", случится что-то плохое. Но это абсурд, потому что он никакой не защитник Украины, а агрессор. Потому что именно с его попустительства РФ сейчас использует беларускую территорию для атак. Поэтому и стало возможно наступление на Украину с севера, трагедия в Буче и другие военные преступления армии РФ.

Кстати, недавно Лукашенко "проинспектировал" производство белорусских беспилотников и сказал: "…нежелательно, чтобы их использовали в Украине". Все для образа "миротворца"?

Да, это все то же желание показать, что он единственный, кто сдерживает угрозу для Украины. Мол, даже есть армия боевых беспилотников, но только благодаря ему их не отправляют в Украину. Это то же самое, что пообещать не атаковать Украину беларуским космическим оружием, которое не существует.

Весьма вероятно, что речь идет о единичных образцах, а никакой армии боевых беспилотников просто нет. Просто Лукашенко любит такие вещи. Вспомнить хотя бы историю о первом белорусском ноутбуке.

А один из факторов, почему Лукашенко не хочет вовлекать армию Беларуси в войну — общественные настроения.

Полагаете, в Беларуси возможно повторение протестов?

С одной стороны, мы видим все репрессии, которые были и есть после 2020-го года. Количество политзаключенных в Беларуси уже превышает 1300 человек — больше, чем за последнее десятилетие в Советском союзе. И буквально каждый день мы видим информацию о новых задержаниях и приговорах. Это объясняет, почему протестов нет сейчас.

С другой стороны, последний раз протесты в Минске были связаны с началом вторжения в Украину. Также в конце февраля были протесты, в том числе вокруг участков так называемого референдума, организованного тогда Лукашенко по изменению Конституции. После этого было задержано более тысячи человек, то есть, участников было, как минимум, несколько тысяч. И эти протесты проходили уже в условиях репрессий…

То есть, протесты могут начаться, если россияне снова попытаются зайти в Украину с территории Беларуси?

Нет, россияне уже заходили. Но любые попытки втянуть в войну беларускую армию могут их спровоцировать. Потому что подавляющее большинство беларусов против втягивания в войну. Против даже то меньшинство, которое, скорее, поддерживает Россию.

Но никто до конца ничего предсказать не может. Если бы можно было предсказать, где начнутся народные протесты, тогда бы их было легче предотвратить. Кстати, в августе 2020-го тоже мало кто мог предположить, что именно так все получится.

Можно сказать, что Лукашенко боится потерять власть? И каковы шансы, что это может случиться в результате протестов?

Конечно, Лукашенко, как и любой диктатор, боится потерять власть. Тот факт, что он правит уже 30 лет, не означает, что он будет править вечно. В истории пока нет диктаторов, которым бы это удалось. Очевидно, что и политическая карьера Лукашенко рано или поздно закончится.

Мы не знаем, какая будет ситуация в самой Беларуси и какую позицию займет Россия. Вряд ли Кремль будет ничего не делать, если протест победит, и Лукашенко потеряет власть. Вероятнее, РФ будет вводить войска в Беларусь, подавлять протест, а затем ставить своего марионеточного главу администрации.

Кстати, это одна из причин, почему такой протест не происходит сейчас. Потому что смена Лукашенко на российскую оккупационную армию — так себе сценарий. Сейчас непонятно, кто сможет и захочет помешать России это сделать.

Вы допускаете, что Лукашенко может каким-то образом освободиться от влияния Путина, чтобы не дать ему сильнее затягивать Беларусь в войну?

Если бы мы говорили об этом в 2015-2019-х годах, я бы ответил "да". Но в августе 2020 года Лукашенко загнал себя в худшее положение в его политической истории, и тотальную зависимость от РФ. Он сдал все позиции. Любые попытки выстраивать собственную информационную политику накрылись. Тогда начали приглашать российских пропагандистов работать в беларуских медиа, а все разговоры о том, будет ли в РБ российская военная база, сошли на нет.

Февраль 2022 года стал одним из худших сценариев для зависимости Лукашенко от России. У него больше не просматривается никаких реальных способов от нее отойти. С самого начала войны он смирился с тем, что военный суверенитет утрачен, и армия РФ использует беларускую территорию, как захочет. Да и сам он явно не видит способа этому помешать.

Лукашенко бы очень хотел заручиться чьей-либо поддержкой. Проблема в том, что он не может. Ведь непонятно, что такого интересного он готов предоставить взамен? Очевидно, что сейчас рассказывать про Беларусь как логистический хаб - больше не актуально. Тем более, после того, как Лукашенко стал соагрессором в войне против Украины.

Как вы думаете, пора ли признать Беларусь оккупированной Россией? На днях в Верховную Раду Украины внесли проект такого постановления.

Чисто с юридической точки зрение, это немного натяжка. По крайней мере, у власти находится беларуская администрация, а не российская. Но я не до конца понимаю, чего хочет добиться Украина. Потому что, если Беларусь - оккупированная территория, это как раз может стать отбеливанием режима Лукашенко. То есть, если Беларусь - оккупированная страна, значит, не несет ответственности (как Австрия после Второй мировой войны не платила репарации).

Читала, что встреча народных депутатов Украины с бойцами беларуского полка имени Кастуся Калиновского, который входит в состав ВСУ, вызвала скандал. Это потому, что украинские парламентарии назвали этих граждан Беларуси, а не Светлану Тихановскую и ее команду, легитимными представителями беларуского народа?

Сама по себе встреча логичная, потому что у бойцов из Беларуси много вопросов, требующих решений. Это касается легализации и так далее.

Когда же речь идет о создании альтернативной площадки для оппозиции, я бы предостерег украинских политиков от попытки найти партнера, с которым удобнее вести диалог. Здесь есть риск имитации политического диалога. Важно разделять диалог с бойцами в составе Вооруженных сил Украины и беларуским обществом. Дело в том, что полк бойцов не имел политической поддержки, потому это и было негативно воспринято активной частью беларуского общества.

Лукашенко, очевидно, могут пугать вооруженные беларусы в Украине. Здесь они получают не только оружие, а и боевой опыт. Такое не обрадует ни одного диктатора. Не исключено, что он может начать говорить, например, о подготовке вооруженных диверсантов. Хотя вооруженное вторжение в другую страну – то, чем занимается только Россия.

Анастасия Светлевская

Анастасия Светлевская