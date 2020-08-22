В Минске нашли повешенным одного из пропавших демонстрантов

Это уже четвертый демонстрант, о смерти которого точно известно.

В Беларуси нашли мертвым повешенным демонстранта, пропавшего во время митингов 12 августа.

Как сообщает NEXTA Live, его сильно избитое тело нашли в петле в лесопарке на улице Парниковой в Минске.

В свою очередь Наша нива пишет, Никита Кривцов был найден мертвым в лесу в Партизанском районе Минска со следами побоев. Семья уже знает об этом.

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Это уже 4-й демонстрант, о смерти которого точно известно.

Никите Кривцову было 28 лет. Семья искала его 10 дней. Полиция объявила его пропавшим без вести. Связь с ним пропала 12 августа, в последний день поствыборных заворушек. Он из Молодечно, его семья живет в Жодино.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

От Лукашенко требуют уйти в отставку, в городах проходят самые массовые за постсоветское время акции протеста, рабочие ключевых промышленных предприятий объявили забастовку.

С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны почти 7 тыс. участников акций. С 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

19 августа лидеры стран-членов ЕС договорились ввести санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

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Автор: Олег Давыгора