На улицы Минска вышли около 200 тысяч человек

Около 18.00 протестующие двинулись от стелы в сторону проспекта Независимости.

Митинг, который сегодня, 16 августа, проходит в столице Беларуси собрал около 200 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Около 6 часов вечера протестующие двинулись от стелы в сторону проспекта Независимости и Дома правительства. Проспект Победителей полностью закрыли для движения транспорта, люди идут по всей проезжей части.

Участники акции развернули 100-метровый бело-красно-белый флаг.

На площади Свободы людей приветствовали перезвоном колоколов сразу два собора - православный и католический.

Как сообщает News.tut.by, по официальным оценкам, в центре Минска на площади Независимости собралось 70 тысяч человек.

У стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей по подсчетам журналистов собралось не менее 200 тысяч человек, которые скандируют: «Уходи!», «Верым, можам, пераможам!», «Лукашенко в автозак!». Митинги против Лукашенко проходят не только в Минске, но по всей стране.

Как сообщает «Радио Свобода», в это же время н митинг в Гродно собрались около 30 тысяч человек.

В Гродно митинг проходит на площади Ленина. В митинге приняли участие рабочие «Гродно Азот», «Химволокно», «Белкард», Гродненского мясокомбината, работники культуры, врачи.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. Известно о двух погибших. В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

В МИД Украины заявили, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

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Автор: Елена Коваленко