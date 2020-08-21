Лукашенко пригрозил бастующим рабочим, что заменит их на шахтеров из Украины

По мнению президента Беларуси, желающих устроиться на работу вместо протестующих много.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил протестующим работникам «Беларуськалия», что легко найдет им замену.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что разберется с протестующими "в ближайшие дни"Как пишет агентство «Белта», он дал команду директору предприятия «не бегать» за теми, кто бастует.

«У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», – заявил Лукашенко.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

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Автор: Катерина Шварц