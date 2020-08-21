Лукашенко пригрозил бастующим рабочим, что заменит их на шахтеров из Украины
16:41, 21 августа 2020Мир
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По мнению президента Беларуси, желающих устроиться на работу вместо протестующих много.
Лукашенко пригрозил протестующим / фото REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил протестующим работникам «Беларуськалия», что легко найдет им замену.
Читайте такжеЛукашенко заявил, что разберется с протестующими "в ближайшие дни"Как пишет агентство «Белта», он дал команду директору предприятия «не бегать» за теми, кто бастует.
«У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», – заявил Лукашенко.
Протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
- По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.
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