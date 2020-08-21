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Лукашенко пригрозил бастующим рабочим, что заменит их на шахтеров из Украины

16:41, 21 августа 2020
Мир
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Лукашенко пригрозил протестующим / фото REUTERS

Читайте такжеЛукашенко заявил, что разберется с протестующими "в ближайшие дни"Как пишет агентство «Белта», он дал команду директору предприятия «не бегать» за теми, кто бастует.

«У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», – заявил Лукашенко.

Протесты в Беларуси

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Автор: Катерина Шварц

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