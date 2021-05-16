Этап должен был проходить в Раубичах с 3 по 6 марта 2022 года.

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов лишил Беларусь права принять восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Читайте такжеМеждународный олимпийский комитет не признал сына Лукашенко президентом НОК БеларусиОб этом сообщается на сайте IBU.

Он должен был проходить в Раубичах с 3 по 6 марта 2022 года.

Теперь он перенесен в общину Контиолахти в Финляндии.

"Решение о переносе мероприятия было принято исполнительным комитетом с учетом текущей ситуации в Беларуси", - говорится в сообщении.

Первые два этапа Кубка 26-28 ноября пройдут в шведском Эстерсунде.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избивали. Сотни человек пострадали, погибли несколько человек.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Людмила Жерновская