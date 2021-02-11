Ранее Джо Байден заявлял, что новая администрация США намерена пересмотреть отношения с Китаем и рассчитывает уйти от открытого конфликта.

На посту президента США Джо Байден провел первые телефонные переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

Читайте такжеВ Белом доме рассказали, почему Байден пообщался с Путиным раньше других мировых лидеровО беседе сообщила пресс-служба Белого дома. Позднее разговор прокомментировал Пекин.

«Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников»,— говорится в сообщении.

Как уточнил Белый дом, в разговоре Байден «подчеркнул свою фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня».

Также главы государств обсудили пандемию коронавируса, изменение климата и вопросы здравоохранения и предотвращения распространения оружия.

Позднее Центральное телевидение Китая распространило заявление Си Цзиньпина, в котором лидер КНР назвал вопросы относительно Тайваня, Гонконга и СУАР «внутренними делами Китая, связанными с суверенитетом и территориальной целостностью страны». «США должны уважать ключевые интересы Китая и действовать осторожно», - цитирует слова Си Цзиньпина телеканал, передает ТАСС.

Также председатель КНР заявил о необходимости сотрудничества между двумя странами. «Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру. Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира»,— сказал он.

Ранее Джо Байден заявлял, что новая администрация США намерена пересмотреть отношения с Китаем и рассчитывает уйти от открытого конфликта. По словам нового главы Белого дома, его китайская политика будет отличаться от конфронтационного курса его предшественника Дональда Трампа, которому США предпочтут «предельную конкуренцию». При этом Байден неоднократно называл Китай главной угрозой безопасности США.

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Автор: УНИАН