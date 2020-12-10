На параде также будет показана часть вражеской военной техники, взятой Азербайджанской армией в качестве трофеев.

В Баку сегодня состоится военный парад, посвященный Победе Азербайджана в Отечественной войне.

В параде, который пройдет в столице страны на площади Азадлыг, примут участие более 3 тыс. азербайджанских военнослужащих.

Читайте такжеАзербайджан впервые назвал свои потери в войне в Нагорном КарабахеБудет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе новейшая принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

На параде также будет показана часть вражеской военной техники, взятой Азербайджанской армией в ходе Отечественной войны в качестве трофеев, передает 1news.az.

За Парадом Победы будут наблюдать президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, официальные лица двух стран.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие. В Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, в зоне конфликта будут размещены российские миротворцы.

Позже в СМИ появился полный текст соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах: история конфликта

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: УНИАН