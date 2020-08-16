В Лондоне от остановки сердца умер внук Назарбаева – СМИ

Айсултан Назарбаев не дожил всего 10 дней до своего 30-летия.

В ночь на 16 августа в Лондоне умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан.

Читайте такжеВнук Назарбаева попросил убежища в Великобритании и заявил о масштабной коррупцииКак сообщает Zakon.kz, предварительной причиной его смерти является остановка сердца. Он не дожил всего 10 дней до своего 30-летия.

Что известно об Айсултане Назарбаеве

Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Образование получил в «Международном колледже непрерывного образования» в Астане. Кроме того окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте.

Год прослужил в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана.

В 2019-м в Лондоне суд приговорил его к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейскими.

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