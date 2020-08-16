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В Лондоне от остановки сердца умер внук Назарбаева – СМИ

14:55, 16 августа 2020
Мир
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Айсултан Назарбаев умер от остановки сердца / фото lada.kz

Читайте такжеВнук Назарбаева попросил убежища в Великобритании и заявил о масштабной коррупцииКак сообщает Zakon.kz, предварительной причиной его смерти является остановка сердца. Он не дожил всего 10 дней до своего 30-летия.

Что известно об Айсултане Назарбаеве

  • Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.
  • Образование получил в «Международном колледже непрерывного образования» в Астане. Кроме того окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте.
  • Год прослужил в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана.
  • В 2019-м в Лондоне суд приговорил его к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейскими.

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