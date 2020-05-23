Авиакатастрофа в Пакистане: количество погибших увеличилось
09:09, 23 мая 2020Мир
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Двум пассажирам удалось уцелеть.
Иллюстрация / REUTERS
Власти Пакистана заявили о как минимум 97 погибших в результате падения самолета Airbus A320.
Об этом сообщает AJ.
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Раньше отчитывались о 76 жертв среди пассажиров. По словам представителя министерства здравоохранения Меран Юсуф, 66 погибших транспортировали в государственную больницц Аспирантура, еще 31 – в госпитале.
Двум пассажирам удалось уцелеть. 19 тел опознаны. Госпитализированы также граждане, у которых врезался самолет.
Как сообщал ранее УНИАН, пилот Airbus A320 рейса PK8303 сообщил о технических проблемах борта перед катастрофой, заявили в управлении гражданской авиации Пакистана.
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