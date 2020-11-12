В результате авиакатастрофы погибли семь человек.

Вертолет миротворческого контингента Многонациональных сил и наблюдателей разбился на территории Синайского полуострова.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ.

Причиной крушения вертолета UH-60 Black Hawk называют технический сбой. Авиакатастрофа произошла во время плановой разведывательной миссии в южной части полуострова.

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Всего погибли семь человек: пятеро американцев, один гражданин Франции и один гражданин Чехии. Известно, что пятерых раненых поместили в медицинский центр Сорока в израильском городе Беэр-Шева.

Международный контингент MFO занимается отслеживанием соблюдения мирного договора 1979 года между Израилем и Египтом. В его состав входят несколько сотен американцев, а также представители 13 других государств - в основном это члены Европейского союза.

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Автор: УНИАН