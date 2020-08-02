Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: в МИД рассказали, когда выплатят компенсации

Самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января, погибли 176 человек.

Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства по катастрофе самолета МАУ. Во время первого раунда переговоров с Ираном украинская сторона назвала ряд волнующих проблемных вопросов.

Читайте такжеАвиакатастрофа самолета МАУ: во Франции расшифровали самописцы сбитого лайнераОб этом рассказал заместитель министра иностранных дел (МИД) Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Енина, Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

«Мяч сейчас находится на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны», – заявил он.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование.

Украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф находились во Франции при считывании данных с «черных ящиков» самолета МАУ.

21 июля глава МИД сообщил, что считывание данных с бортовых самописцев самолета МАУ прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией о выплате компенсаций после сбития самолета.

Ранее, 31 июля, Кулеба сообщил три главных итога переговоров с делегацией Ирана относительно компенсаций по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, пока нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

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