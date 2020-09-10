В конце записи можно увидеть, что машины в поезде превратились в металлолом / фото «Новости. Как есть»
В США поезд, перевозивший новые автомобили, по ошибке свернул не на тот путь и врезался в мост.
Видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал «Новости. Как есть».
По информации канала, состав двигался по путям, предназначенным для вагонов с цистернами. На кадрах видно, как машинист не успевает затормозить, и крыша поезда медленно таранит мост и собирается в «гармошку».
В конце записи можно увидеть, что машины в поезде превратились в металлолом. Ущерб от аварии составил два миллиона долларов.
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