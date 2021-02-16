В 2019 году у главы Marriott International Арне Соренсона диагностировали рак.

На 63-м году жизни умер Арне Соренсон - президент и главный исполнительный директор крупнейшей международной сети отелей Marriott International.

Об этом сообщает пресс-служба Marriott International.

В 2019 году ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. В начале февраля компания сообщила, что его рабочий график будет изменен из-за лечения.

Компанию Соренсон возглавил в 2012 году, после того как о сложении полномочий объявил Джон Уиллард Марриотт-младший. В сообщении Marriott International говорится, что Соренсон «вывел компанию на путь уверенного роста».

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В марте 2020 года Соренсон объявил, что до конца года отказывается от своей зарплаты, средства от которой должны быть направлены на борьбу с пандемией COVID-19.

Marriott International основана в 1927 году Джоном Марриоттом-старшим. Она оказывает услуги по управлению более 6,5 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира.

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Автор: Денис Прядко