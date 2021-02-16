На 63-м году жизни умер Арне Соренсон - президент и главный исполнительный директор крупнейшей международной сети отелей Marriott International.
Об этом сообщает пресс-служба Marriott International.
В 2019 году ему поставили диагноз рак поджелудочной железы. В начале февраля компания сообщила, что его рабочий график будет изменен из-за лечения.
Компанию Соренсон возглавил в 2012 году, после того как о сложении полномочий объявил Джон Уиллард Марриотт-младший. В сообщении Marriott International говорится, что Соренсон «вывел компанию на путь уверенного роста».
Читайте такжеВ США умер основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт
В марте 2020 года Соренсон объявил, что до конца года отказывается от своей зарплаты, средства от которой должны быть направлены на борьбу с пандемией COVID-19.
Marriott International основана в 1927 году Джоном Марриоттом-старшим. Она оказывает услуги по управлению более 6,5 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Личный врач Папы Римского умер от осложнений, вызванных COVID-19
- Британцы несут свечи и цветы к дому Тома Мура, который умер от коронавируса (фоторепортаж)
- Умер бывший госсекретарь США Джордж Шульц
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram