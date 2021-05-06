Мужчина использовал российское вооружение и носил российскую армейскую униформу во время боевых действий на Донбассе.

Арестован итальянец, который воевал на стороне российских боевиков на оккупированной Россией части Донбасса.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на источники.

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В частности, 28-летний мужчина из Мессины, который, согласно сообщениям, воевал за пророссийские группы в Украине, был арестован за пределами Италии.

Как сообщили источники из следственных органов, мужчина покинул Италию в 2016 году для участия в "незаконных боевых" действиях.

В частности, он использовал российское вооружение во время боевых действий на Донбассе, носил российскую армейскую униформу и участвовал в криминальной группе, действовавшей в нескольких странах.

Следователи считают, что это дело подтверждает существование организации по финансированию и рекрутингу наемников для боевых действий на стороне пророссийских боевиков, о чем стало известно в ходе аналогичного расследования в 2018 году.

Также сказано, что другой мужчина Андреа Палмиери, уроженец города Ливорно, является подозреваемым посредником в вербовочной сети. Этот человек находится в розыске и, возможно, находится на территории Украины, однако не уточняется, идет ли речь об оккупированных Россией территориях.

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Автор: Виталий Саенко