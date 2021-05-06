Арестован итальянец, который воевал на стороне российских боевиков на оккупированной Россией части Донбасса.
Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на источники.
Читайте такжеBloomberg: Черное море-следующее поле битвы между Украиной, Россией и США
В частности, 28-летний мужчина из Мессины, который, согласно сообщениям, воевал за пророссийские группы в Украине, был арестован за пределами Италии.
Как сообщили источники из следственных органов, мужчина покинул Италию в 2016 году для участия в "незаконных боевых" действиях.
В частности, он использовал российское вооружение во время боевых действий на Донбассе, носил российскую армейскую униформу и участвовал в криминальной группе, действовавшей в нескольких странах.
Следователи считают, что это дело подтверждает существование организации по финансированию и рекрутингу наемников для боевых действий на стороне пророссийских боевиков, о чем стало известно в ходе аналогичного расследования в 2018 году.
Также сказано, что другой мужчина Андреа Палмиери, уроженец города Ливорно, является подозреваемым посредником в вербовочной сети. Этот человек находится в розыске и, возможно, находится на территории Украины, однако не уточняется, идет ли речь об оккупированных Россией территориях.
Вас также могут заинтересовать новости
- Мюнхенская очная конференция по безопасности отменена
- Евросоюз обсуждает создание военных сил быстрого реагирования - СМИ
- Главы МИД стран G7 призвали Россию полностью отвести войска от границы с Украиной
- США готовы ответить на безрассудные или агрессивные действия России - Блинкен
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram