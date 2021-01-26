Акции протеста в России проходили 23 января.

Администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы Россия немедленно освободила российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

Читайте такжеЕС не будет вводить новые санкции против России, если Навального отпустятОб этом пишет Independent, передает "Главред".

"Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безоговорочное освобождение Алексея Навального", - заявила в понедельник, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: УНИАН