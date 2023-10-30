Уже около недели на Кавказе развивается новое общественно-политическое явление. "Стихийные" массовые беспорядки, направленные против евреев и Израиля под лозунгами поддержки Палестины.

Сначала в гостинице города Хасавюрт (Дагестан) устроили облаву на постояльцев - искали еврейских беженцев. Не нашли.

Затем в Нальчике (Кабардино-Балкария) сожгли недостроенный еврейский религиозный национально-культурный центр. В знак протеста, видимо...

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"Уже около недели на Кавказе развивается новое общественно-политическое явление. "Стихийные" массовые беспорядки, направленные против евреев и Израиля"

А 29 октября вечером толпа захватила международный аэропорт в Махачкале (снова Дагестан). Таким образом "встречали" самолет из Тель-Авива. Российской авиакомпании, кстати. Но желающие лично проверить паспорта прибывших пассажиров, решительно настроенные молодые мужчины, евреев не нашли, зато начали столкновения с полицией...

Все это подается россиянами как стихийные выступления, или же как провокация и "украинская ИПСО" (для конкретизации вспоминают телеграмм-канал вроде Ильи Пономарева).

А я вот еще что думаю. Такие беспорядки на национальной или религиозной почве - это почерк КГБ конца 80-х. Армяно-азербайджанский, грузино-абхазский конфликты. Регион тот же самый, разве что горных евреев (есть такой этнос) маловато осталось...

"Такие беспорядки на национальной или религиозной почве - это почерк КГБ конца 80-х"

Так вот, я думаю, что это ФСБ. Но не только для того, чтобы мобилизовать мусульман на войну с Украиной и евреем Зеленским (читал уже "шутку", что его адрес на Банковой слили сегодня погромщикам, видимо, также в телеграмме). Это - не стихийные выступления, стихийные задушили бы в зародыше. Это формирование ФСБ поля боя за власть после войны и ухода Путина. Евреи в России - это синоним либералов, западников. Поэтому исламская умма в РФ не позволит прийти к власти российскому еврейству. Скоро это перебросится с Кавказа на Москву.

Все же логично для простого человека. Хамас принимали в Москве как дорогих гостей, союзников. Враг Хамаса - Израиль начал наземную операцию. Что делать простому человеку на Кавказе? "Бей жи..в, спасай Палестину!"(Это не призыв к действию с моей стороны, а лишь аллюзия на погромы в Российской империи).

"Враг Хамаса - Израиль начал наземную операцию. Что делать простому человеку на Кавказе? "Бей жи..в, спасай Палестину!"

Москва же подхватит инициативу снизу, не может не подхватить - думают простые люди. Они же по телевизору все видели собственными глазами! А Москва им потом как впаяет лет по двадцать за захват аэропорта (терроризм). Вот тогда они и вспомнят о деле Шамиля и законах шариата, которые не позволяют им сажать по тюрьмам русских неверных.

Бумеранг обернется против империи.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества