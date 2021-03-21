За несколько недель Вашингтон должен вывести свои войска из этой страны согласно мирному договору, заключенному с «Талибаном».

Министр обороны США Ллойд Остин с необъявленным визитом 21 марта посетил Афганистан.

Читайте такжеВ США россиянина посадили на 10 лет за киберпреступленияКак сообщает Радио Свобода,

за несколько недель Вашингтон должен вывести свои войска из этой страны согласно мирному договору, заключенному с «Талибаном».

После разговора с президентом Афганистана Ашрафом Гани Остин отказался прояснить, произойдет ли это вывод в запланированный ранее срок.

«Это... решение, которое президент (США Джо Байден - УНИАН) примет в определенный момент относительно того, какой подход он планирует в дальнейшем», - заявил чиновник.

Что этому предшествовало

Как известно, мирное соглашение, которое США заключило с талибами в 2020 году, предусматривало вывод американских войск из страны в мае 2021-го. Однако афганское правительство обвиняет «Талибан» в недостаточных усилиях по прекращению насилия.

На прошлой неделе президент США Джо Байден выразил мнение, что соблюсти дедлайн 1 мая будет «трудно», но, даже если он будет отсрочен, то ненадолго.

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Автор: Тамара Отовская