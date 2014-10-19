Ватикан не поддержал инициативу о более благосклонном отношении к геям

22:44, 19 октября 2014
Мир
0

Двухнедельный синод епископов Римско-католической церкви, который завершился в эти выходные в Ватикане, не поддержал инициативу о более благосклонном отношении церкви к представителям сексуальных меньшинств и разведенным католикам, которые повторно вступили в брак.

/ © Fotolia/ govicinity

Такую инициативу поддержал ранее Папа Римский Франциск, сообщает Радио Свобода.

Свою позицию противники предложения понтифика мотивировали тем, что изменение позиции в отношении геев и разведенных будет означать, что церковь потворствует их образу жизни.

Читайте такжеВ Ватикане решили изменить отношение к геям

Во время нынешнего собрания епископов, которые обсуждали вопросы семьи, была проведена торжественная церемония беатификации Папы Римского Павла VI, реформатора церкви, дипломата и теолога, который занимал папский престол с 1963 по 1978 год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter