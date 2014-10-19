Lufthansa разрабатывает специальный самолет для транспортировки больных лихорадкой Эбола
00:45, 19 октября 2014Мир
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Авиакомпания Lufthansa начала разрабатку специальной модификации самолёта для транспортировки пациентов с лихорадкой Эбола. Ожидается, что самолёты должны быть готовы к середине ноября.
REUTERS
Об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в правительстве.
Немецкие врачи-добровольцы отправятся в следующем месяце в Западную Африку, где будут помогать борьбе с распространением Эболы. Правительство Германии готовится использовать новые самолёты для доставки своих граждан на родину в случае их заражения вирусом Эболы.
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В настоящее время ФРГ арендует у США самолёты для транспортировки больных опасными заболеваниями. Это самолёты Gulfstream III, принадлежащие американской компании Phoenix Air, отмечает радио «Свобода».
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