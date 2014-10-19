Lufthansa разрабатывает специальный самолет для транспортировки больных лихорадкой Эбола

Об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в правительстве.

Немецкие врачи-добровольцы отправятся в следующем месяце в Западную Африку, где будут помогать борьбе с распространением Эболы. Правительство Германии готовится использовать новые самолёты для доставки своих граждан на родину в случае их заражения вирусом Эболы.

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В настоящее время ФРГ арендует у США самолёты для транспортировки больных опасными заболеваниями. Это самолёты Gulfstream III, принадлежащие американской компании Phoenix Air, отмечает радио «Свобода».