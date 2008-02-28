Саммит Совета Россия-НАТО пройдет в апреле в Бухаресте

Саммит Совета Россия-НАТО состоится в апреле в Бухаресте, сообщил департамент информации и печати МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел России Александра Грушко с заместителем генсека НАТО Мартином Эрдманном в Москве.

"Были предметно рассмотрены основные вопросы взаимоотношений России и НАТО в контексте подготовки к предстоящему в апреле текущего года саммиту Совета Россия-НАТО в Бухаресте", - говорится в документе.

В откровенном ключе стороны обменялись мнениями и по проблемным вопросам отношений между Россией и НАТО, в частности, по ситуации вокруг ДОВСЕ, планам размещения в Европе третьего позиционного района ПРО США и их возможному сопряжению с усилиями в области ПРО самого альянса, а также его политике "открытых дверей".

"В связи с напряженной ситуацией в Косово после объявления независимости края с российской стороны было акцентировано внимание на необходимости неукоснительного соблюдения Силами для Косово своего мандата, определенного в резолюции 1244 СБ ООН", - отмечает МИД.

Справка. 2-4 апреля в Бухаресте будет проходить Саммит НАТО. Предположительно, в повестку дня саммита НАТО в Бухаресте будут включены вопросы возможного расширения, угрозы и вызовы, стоящие перед Альянсом, такие как защита кибернетических систем и энергобезопасность, операции НАТО в Афганистане и Косово. Вероятно, что кандидатом в члены НАТО станет Хорватия, которая уже провела соответствующие переговоры и одновременно является кандидатом в члены ЕС.