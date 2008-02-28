В США Украине ”разрешили” не признавать независимость Косово... сразу

Старший советник Центра стратегических и международных исследований США, бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР считает, что если Украина не признает независимость Косово, это не отразится на ее отношениях с ЕС и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ПАЙФЕР сказал на пресс-конференции в рамках международного форума «Европа – Украина», который проходит в Киеве.

«Если Украина не признает сразу же Косово, я не думаю, что это будет иметь какие-то негативные, или вообще какие-то последствия для Украины», - сказал он.

В свою очередь директор проекта Новых европейских демократий (США) Януш БУГАЙСКИ отметил, что для Украины не является обязательным признание Косово как независимого государства. Он отметил, что на сегодняшний день нет общей согласованной политики по этому вопросу среди стран ЕС.

В то же время он отметил тенденцию, что большинство стран признают в течение следующих нескольких месяцев независимость Косово и может возникнуть парадоксальная ситуация, когда через несколько месяцев Ассамблея ООН признает независимость Косово, а совет безопасности ООН не признает независимость Косово из-за вето России. «Но это является решением Украины – признавать или не признавать независимость Косово», - сказал он.

Я.БУГАЙСКИ также считает, что Украина должна принять решение приобщаться или не приобщаться к миссии ООН, которая продолжается в Косово вместе с миссией Европейского Союза, которая будет введена в течение следующих нескольких недель.

Он отметил, что эти миссии будут способствовать стабилизации региона, который находится очень близко к Украине.