Лихтенштейн присоединился к Шенгенской зоне

Княжество Лихтенштейн, Европейской Союз и Швейцарская конфедерация подписали сегодня протоколы о присоединении Лихтенштейна к Шенгенской зоне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, присоединение Лихтенштейна к Шенгенской зоне состоится на тех же условиях, что и присоединение Швейцарии.

Вместе с протоколом о присоединении к Шенгенской зоне, Лихтенштейн подписал также протокол о присоединении к Дублинскому соглашению, которое четко определяет процедуру представления запроса о получении убежища, что возможно сделать только в одной стране-члене соглашения, а также предусматривает создание базы данных отпечатков пальцев тех лиц, которые подали запросы о получении убежища.

Лихтенштейн должен в течение 18 месяцев осуществить необходимые процедуры для перехода к условиям труда в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Сегодняшнее решение должно также быть ратифицировано странами-участницами Шенгенского соглашения.

На сегодняшний день в Шенгенскую зону входят 22 страны ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Словения, Венгрия, Чехия, Польша, Мальта. К Шенгенской зоне также принадлежат Исландия и Норвегия. В этом году к Шенгенской зоне планирует присоединиться Швейцария.