Теракт на выборах президента России: 2 убиты, 17 ранены
16:47, 28 февраля 2008Мир
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Трагедия в Южной Осетии
В Южной Осетии произошел теракт - первый теракт на выборах президента России.
В селении Кохат в Южной Осетии произошел взрыв в помещении, где сегодня проводились досрочные выборы президента РФ, в которых участвовали жители республики, имеющие российское гражданство, передает ИТАР-ТАСС.
В здании сработало взрывное устройство, замаскированное под телевизор.
По предварительным данным, в результате теракта погибли два человека, ранены еще 17. Среди раненых есть и гражданское население, и милиционеры.
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