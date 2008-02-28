Теракт на выборах президента России: 2 убиты, 17 ранены

В Южной Осетии произошел теракт - первый теракт на выборах президента России.

В селении Кохат в Южной Осетии произошел взрыв в помещении, где сегодня проводились досрочные выборы президента РФ, в которых участвовали жители республики, имеющие российское гражданство, передает ИТАР-ТАСС.

В здании сработало взрывное устройство, замаскированное под телевизор.

По предварительным данным, в результате теракта погибли два человека, ранены еще 17. Среди раненых есть и гражданское население, и милиционеры.

newsru