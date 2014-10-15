Цукерберг и его жена жертвуют 25 млн долл. на борьбу с Эболой

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Цукерберга, деньги будут переданы Центру по контролю и профилактике заболеваний - подразделению министерства здравоохранения США.

По словам Цукерберга, если не взять под контроль распространение заболевания в самое ближайшее время, то вирус может вызвать долгоиграющий мировой кризис в области здравоохранения, с которым придется бороться десятилетиями, как с ВИЧ или полиомиелитом.

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Цукерберг подчеркнул, что выделенные средства смогут в кратчайшие сроки усилить работу экспертов, направленную на предотвращение эпидемии.