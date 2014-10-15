Цукерберг и его жена жертвуют 25 млн долл. на борьбу с Эболой

01:09, 15 октября 2014
Мир
0 0

Главный исполнительный директор Facebook Inc. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвуют 25 млн долл. Фонду центров по контролю и профилактике заболеваний США на борьбу с лихорадкой Эбола

REUTERS

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Цукерберга, деньги будут переданы Центру по контролю и профилактике заболеваний - подразделению министерства здравоохранения США.

По словам Цукерберга, если не взять под контроль распространение заболевания в самое ближайшее время, то вирус может вызвать долгоиграющий мировой кризис в области здравоохранения, с которым придется бороться десятилетиями, как с ВИЧ или полиомиелитом.

Читайте также​Число жертв лихорадки Эбола достигло почти 4,5 тыс. человек

Цукерберг подчеркнул, что выделенные средства смогут в кратчайшие сроки усилить работу экспертов, направленную на предотвращение эпидемии.

публикацияMark Zuckerberg.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter