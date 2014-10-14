В Эстонии покажут фильм о возможной войне с Россией

Создатели расскажут о том, что произойдет в случае внезапного вторжения агрессоров в Эстонию, передает Лента.ру со ссылкой на Postimees.

Инициатором показа стал журналист Кристер Киви.

В анонсе к фильму отмечается: «Эстония является независимой уже двадцать с лишним лет, но Россия до сих пор не против изменить ситуацию».

Читайте такжеВ МИД России уже заговорили о правах русскоязычных в ПрибалтикеАвторы планируют показать, что произойдет в случае военного вторжения на территорию государства, насколько опасной может быть паника и откуда ждать помощи. Также жители увидят, что следует знать в практическом плане и к чему нужно готовиться, если начнется война.