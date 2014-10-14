В Эстонии покажут фильм о возможной войне с Россией
17:20, 14 октября 2014Мир
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20 октября зрителям эстонского телеканала TV3 покажут документальный фильм «Если завтра начнется война» (Kui homme algaks soda).
REUTERS
Создатели расскажут о том, что произойдет в случае внезапного вторжения агрессоров в Эстонию, передает Лента.ру со ссылкой на Postimees.
Инициатором показа стал журналист Кристер Киви.
В анонсе к фильму отмечается: «Эстония является независимой уже двадцать с лишним лет, но Россия до сих пор не против изменить ситуацию».
Читайте такжеВ МИД России уже заговорили о правах русскоязычных в ПрибалтикеАвторы планируют показать, что произойдет в случае военного вторжения на территорию государства, насколько опасной может быть паника и откуда ждать помощи. Также жители увидят, что следует знать в практическом плане и к чему нужно готовиться, если начнется война.
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