Оглашен лауреат Нобелевской премии по экономике

Об этом в Стокгольме сообщила Королевская шведская академия наук, передают РИА Новости.

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Нобелевская премия по экономике учреждена в 1968 году Банком Швеции в память об Альфреде Нобеле. Она является самой престижной премией в области экономики.

Сам Альфред Нобель завещал в конце XIX века 5 наград - по физиологии или медицине, физике, химии, литературе и за укрепление мира. Имена их обладателей стали известны в Стокгольме и Осло на прошлой неделе. Премия по экономике была учреждена позже в 1968 году и за денежное вознаграждение обладателей этой награды отвечает шведский госбанк.