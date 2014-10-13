Оглашен лауреат Нобелевской премии по экономике

14:18, 13 октября 2014
Мир
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Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал Жан Тироль за его анализ "рыночной власти" и контроля над ней.

Присуждена Нобелевская премия по экономике / фото smithsonianmag.com

Об этом в Стокгольме сообщила Королевская шведская академия наук, передают РИА Новости.

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Нобелевская премия по экономике учреждена в 1968 году Банком Швеции в память об Альфреде Нобеле. Она является самой престижной премией в области экономики. 

Сам Альфред Нобель завещал в конце XIX века 5 наград - по физиологии или медицине, физике, химии, литературе и за укрепление мира. Имена их обладателей стали известны в Стокгольме и Осло на прошлой неделе. Премия по экономике была учреждена позже в 1968 году и за денежное вознаграждение обладателей этой награды отвечает шведский госбанк.

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