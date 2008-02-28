На похороны Патаркацишвили приедут Абрамович и Луговой

В Тбилиси сегодня пройдут похороны оппозиционного грузинского политика и миллиардера Бадри Патаркацишвили.

В заявлении семьи бизнесмена говорится, что Б.Патаркацишвили будет похоронен во дворе здания "Аркадия" - бывшего тбилисского Дворца бракосочетаний, который бизнесмен приобрел несколько лет назад, сообщает NEWSru.

Согласно информации из окружения Б.Патаркацишвили, на похороны бизнесмена в Тбилиси ожидают прибытия президента Израиля Шимона ПЕРЕСА, который лично был знаком с покойным. В грузинскую столицу также приедут друзья и бизнес-партнеры Б.Патаркацишвили - Роман АБРАМОВИЧ и депутат Госдумы РФ Андрей ЛУГОВОЙ.

Ожидается приезд братьев конгрессмена и кандидата в президенты США Хиллари КЛИНТОН, которые имели тесные деловые отношения с Б.Патаркацишвили.

Как сообщалось, грузинский бизнесмен скончался 12 февраля в своем доме в городе Лезерхед в графстве Суррей близ Лондона. По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти 52-летнего миллиардера стала ишемическая болезнь сердца.

Следственные органы Великобритании, проводившие дознание, 25 февраля передали тело Б.Патаркацишвили его родственникам.

Б.Патаркацишвили занял третье место на внеочередных президентских выборах в Грузии 5 января 2008 года, набрав 7,1% голосов избирателей.

Власти Грузии обвиняли его в попытке организации государственного переворота. Против него было возбуждено уголовное дело, сам бизнесмен был объявлен в розыск по линии Интерпола.

По неофициальным данным, состояние Б.Патаркацишвили составляло около 12 млрд. долларов – он был одним из самых богатых людей Грузии. По сообщениям грузинских СМИ, свое имущество он завещал супруге и двум дочерям. У Б.Патаркацишвили был также внебрачный сын.