В Индии поезд сбил 16 человек

09:15, 28 февраля 2008
Мир
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Полиция занимается расследованием

Поезд сбил 16 человек в западно-индийском штате Гуджарат, передает Газета.ru.

Трагедия произошла примерно в трех километрах от города Сурата, крупного центра алмазной промышленности на юге штата. По предварительным данным, жертвы несчастного случая вышли из поезда и направлялись в Сурат, куда в поисках заработка устремляются приезжие из Северной Индии. Лежащие на путях тела заметил незадолго до полуночи машинист следующего поезда. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила среди погибших тела двух женщин и ребенка. Вокруг были разбросаны вещи, которые несли с собой пострадавшие.

«Они шли по путям. Они приехали сюда на поезде из Маникпура и шли в Сурат. Они сошли с поезда и шли по путям, когда их переехал поезд», – сказал представитель местной железной дороги Рашеш ПАНДЬЯ. По предварительным данным, люди вышли на пути, чтобы пересечь сточную канаву. Полиция занимается расследованием всех обстоятельств происшествия.

 

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