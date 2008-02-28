В Индии поезд сбил 16 человек

Поезд сбил 16 человек в западно-индийском штате Гуджарат, передает Газета.ru.

Трагедия произошла примерно в трех километрах от города Сурата, крупного центра алмазной промышленности на юге штата. По предварительным данным, жертвы несчастного случая вышли из поезда и направлялись в Сурат, куда в поисках заработка устремляются приезжие из Северной Индии. Лежащие на путях тела заметил незадолго до полуночи машинист следующего поезда. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила среди погибших тела двух женщин и ребенка. Вокруг были разбросаны вещи, которые несли с собой пострадавшие.

«Они шли по путям. Они приехали сюда на поезде из Маникпура и шли в Сурат. Они сошли с поезда и шли по путям, когда их переехал поезд», – сказал представитель местной железной дороги Рашеш ПАНДЬЯ. По предварительным данным, люди вышли на пути, чтобы пересечь сточную канаву. Полиция занимается расследованием всех обстоятельств происшествия.