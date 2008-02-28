Дебаты Клинтон и Обамы оказались популярнее войны в Ираке
08:16, 28 февраля 2008Мир
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Но менее популярными чем "фабрика звезд"
|Фото Reuters
В пресс-релизе, распространенном MSNBC в среду, говорится, что за дискуссией претендентов на Белый дом в прямом эфире телеканала следили 7,8 миллиона зрителей. Встреча Обамы и Клинтон привлекла больше зрителей, чем спецвыпуск новостей 19 марта 2003 года, когда США начали военную кампанию в Ираке. Тогда MSNBC смотрели лишь 3,7 миллиона зрителей.
Единственной программой американского телевидения, которая вечером 26 февраля собрала аудиторию больше, чем дебаты Клинтон-Обамы, оказалась "American Idol" (американская "Фабрика звезд") на телеканале Fox.
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