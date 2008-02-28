Зленко: у стран НАТО есть время скорректировать позицию

Экс-министр иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО считает, что наше государство близко к присоединению к Плану действий для членства в НАТО.

Об этом А.ЗЛЕНКО заявил в интервью УНИАН.

«Ситуация складывается таким образом, что Украина достаточно близко находится к тому, чтобы присоединиться к ПДЧ», - сказал он.

В то же время А.ЗЛЕНКО отметил, что до Бухарестского саммита НАТО еще остается определенное время, за которое страны-члены НАТО могут подкорректировать свои позиции.

А.ЗЛЕНКО также отметил, что не видит трагедии в том, что Украина может не получить приглашение присоединиться к ПДЧ на этом саммите.

«Я думаю, что если не будет (приглашения) на этом саммите, будет на другом, но этот вопрос уже поставлен прямо, и от него никуда не отойдешь», - добавил он.