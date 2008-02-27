Приднестровье спрашивает, почему Косово независимость можно, а ему нет

Координационный совет общественных объединений и политических партий Приднестровья подготовил специальное заявление, в котором содержится призыв к мировому сообществу учитывать волю приднестровского народа и признать Приднестровскую Молдавскую Республику. Заявление направлено в ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

В документе говорится, что 17 февраля 2008 г. Косово "вписало новую страницу в историю современной геополитики". В этот день мировое сообщество "раскололось, исходя из своих политических интересов. С момента признания отдельными странами независимости Косово и Метохии положено начало новому порядку образования государств. Это является прецедентом для признания независимости других самоопределившихся государств".