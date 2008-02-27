США и Чехия объявили о новом направлении военного сотрудничества

Президент США Джордж Буш и премьер-министр Чехии Мирек Тополанек объявили в среду в Белом доме о том, что в ходе переговоров они достигли новых договоренностей о начале стратегического диалога и о военном сотрудничестве между США и Чехией, в том числе по оборонным разработкам и по ПРО.

"Мы обсудили очень важные возможности для проведения исследовательских разработок и деятельности по сотрудничеству в сфере обороны", - цитирует американского президента РИА "Новости".

По словам Тополанека в ходе его переговоров в Белом доме "очень большую важность имеет начало стратегического диалога между США и Чехией".

"Итоги этих переговоров между двумя странами очень хорошие. Обе страны договорились о проведении исследовательских разработок в сфере ПРО, а также по оборонным системам в целом", - сказал чешский премьер.