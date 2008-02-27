США разрешат гражданам Чехии безвизовый въезд

Соединенные Штаты разрешат безвизовый въезд в страну гражданам Чехии к сентябрю с.г. Об этом 26 февраля сообщил министр национальной безопасности США Майкл Чертофф в Вашингтоне на церемонии подписания документа, предваряющего соглашение о безвизовом режиме, передает Associated Press.

На церемонии также присутствовал премьер-министр Чехии Мирек Тополанек. Он назвал планируемое соглашение с США "историческим моментом" для его страны на пути к интеграции в западное сообщество после эры советского доминирования в Восточной Европе.