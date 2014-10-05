В Бразилии проходят президентские и парламентские выборы

Главными соперниками нынешнего президента Дилмы Руссефф, которая надеется остаться на этом посту на второй срок, являются бывший министр окружающей среды Марина Силва и Эсио Невес, баллотирующийся от Бразильской социал-демократической партии, передает Би-би-си.

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Несколько месяцев назад победа Дилмы Руссефф казалась неизбежной, несмотря на слабые показатели экономики страны. Однако, как показывают последние опросы общественного мнения, исход президентских выборов может решиться в ходе второго тура голосования.

140 млн зарегистрированных избирателей будут голосовать с помощью электронных устройств, так что результаты голосования будут известны в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков.