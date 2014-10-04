Во Франции медсестру вылечили от лихорадки Эбола

Имя медсестры, которая работала в Либерии в числе волонтеров организации "Врачи без границ", не разглашается, передает Русская служба Би-би-си.

По словам министра, пациентка прошла курс лечения тестовым препаратом и уже выписана из больницы.

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