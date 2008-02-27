В Великобритании произошло самое сильное землетрясение за последние 24 года

В Великобритании сегодня ночью произошло самое сильное землетрясение за последние 24 года.

Как передает ИТАР-ТАСС, его магнитуда, согласно данным Британского геологического исследовательского центра, составила 5,3.

Очаг землетрясения находился возле приморского города Гримсби на северо-востоке Англии.

На данный момент известно, что единственным пострадавшим от стихии стал пожилой житель местечка Уомбуэлл в графстве Саут-Йоркшир. Он получил травмы в результате обрушения дымовой трубы и помещен в окружной госпиталь, расположенный в городе Барнсби.