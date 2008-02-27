Застрелившийся в Москве генерал Власов оставил предсмертную записку

Исполняющий обязанности начальника службы расквартирования и обустройства (СРиО) генерал-полковник Виктор Власов, застрелившийся в своем рабочем кабинете 21 февраля, оставил предсмертную записку. Как написала в среду "Независимая газета", об этом стало "доподлинно известно" пожелавшему сохранить анонимность источнику издания в Минобороны РФ.

При этом о содержании записки пока известно лишь очень узкому кругу лиц.

По данным газеты, документ находится в военно-следственном управлении при Главной военной прокуратуре. Именно на основании записки и было заведено уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

В настоящее время проводятся следственные действия, опрашиваются свидетели, в том числе и из ближайшего окружения министра обороны России Анатолия Сердюкова. Как сообщалось ранее, именно предполагаемая беседа с главой оборонного ведомства могла стать причиной того, что Власов накануне самоубийства пришел домой в крайне подавленном состоянии.

При этом среди генералитета уже сформировалось устойчивое мнение, что именно активные действия советников и выдвиженцев из числа земляков главы военного ведомства стали главным побудительным мотивом суицида Власова, пишет "НГ".

Лента.ру