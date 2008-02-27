На Медведева легла тень Беслана - Independent

Единодушному избранию Дмитрии Медведева на пост президента России мешает одно из самых печальных событий времен Владимира Путина – трагедия в школе в Беслане. Как пишет газета The Independent, жители Беслана, потерявшие своих родственников, напрямую отказываются голосовать за того, кого предложит Путин. Трагедию в Беслане они считают основным провалом президентства Путина и не доверяют его преемнику, на которого тоже падает тень Беслана.

Газета.ру