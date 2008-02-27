На Медведева легла тень Беслана - Independent
08:00, 27 февраля 2008Мир
950
Путин оставит преемнику свой провал
Единодушному избранию Дмитрии Медведева на пост президента России мешает одно из самых печальных событий времен Владимира Путина – трагедия в школе в Беслане. Как пишет газета The Independent, жители Беслана, потерявшие своих родственников, напрямую отказываются голосовать за того, кого предложит Путин. Трагедию в Беслане они считают основным провалом президентства Путина и не доверяют его преемнику, на которого тоже падает тень Беслана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter