МИД РФ надеется на продолжение работы по «Южному потоку» после смены состава ЕК

Об этом заявил замминистра иностранных дел Алексей Мешков, сообщает Газета.Ru.

«Дело в том, что работы по «Южному потоку» ведутся на целом ряде направлений. Идет соответствующая подготовка и на болгарском участке. В настоящее время Болгария стоит на пороге парламентских выборов, а в ЕС идет смена еврокомиссаров. В апреле рабочая группа Россия — ЕС встречалась по «Южному потоку». Мы надеемся, что после того как пройдут все изменения в Евросоюзе, эта работа будет продолжена», — сказал он.

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По его словам, строительство «Южного потока» является гарантией энергобезопасности Европы.

«Если коллеги считают, что им энергетическая безопасность не нужна — это их выбор», — отметил Мешков.