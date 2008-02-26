В Москве горит нефтезавод – огонь может распространиться на цистерны

На востоке Москвы во вторник вечером возник пожар на заводе нефтепродуктов. Как сообщили в столичном управлении МЧС, возгорание на территории завода на шоссе Энтузиастов произошло около 20.40. Сейчас горят нефтепродукты на площади 100 кв. метров, существует угроза распространения огня на цистерны, сообщает Газета.ру.

Информация о пострадавших пока не поступала. На место происшествия направлены 15 пожарных расчетов.