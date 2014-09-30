За последние 40 лет в мире стало в два раза меньше диких животных

Численность популяций диких животных в мире за 40 лет сократилась больше чем в два раза, говорится в новом исследовании Всемирного фонда природы.

По данным организации, потери оказались гораздо более масштабными, чем считалось до этого: значительно уменьшилось число диких млекопитающих, птиц, рептилий и рыб, передает Русская служба Би-Би-Си.

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По данным исследователей, уменьшение численности популяций диких животных связано с деятельностью человека, которая зачастую приводит к разрушению ареалов обитания диких животных.

В частности, согласно докладу фонда, значительно сократилось число лесных слонов в Африке и морских черепах.