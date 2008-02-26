Белорусского оппозиционера отпустили на похорон жены
09:09, 26 февраля 2008Мир
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Дочери Козулина прекратили голодовку
|Александр Козулин
А.Козулину предоставлено краткосрочное свидание сроком на трое суток, сообщают Белорусские новости. Предполагается, что похороны И.Козулиной пройдут 27 февраля.
Дочери А.Козулина Ольга и Юлия, сам политик и его соратники прекратили голодовку, объявленную днем 25 февраля в связи с затягиванием решения вопроса о предоставлении экс-кандидату в президенты краткосрочного отпуска для участия в похоронах супруги.
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