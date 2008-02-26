Белорусского оппозиционера отпустили на похорон жены

Белорусскому оппозиционеру Александру Козулину, отбывающему пятилетний срок по обвинению в хулиганстве и организации беспорядков, предоставлена возможность принять участие в похоронах своей супруги Ирины, которая скончалась вечером 23 февраля на 49-м году жизни от рака.

А.Козулину предоставлено краткосрочное свидание сроком на трое суток, сообщают Белорусские новости. Предполагается, что похороны И.Козулиной пройдут 27 февраля.

Дочери А.Козулина Ольга и Юлия, сам политик и его соратники прекратили голодовку, объявленную днем 25 февраля в связи с затягиванием решения вопроса о предоставлении экс-кандидату в президенты краткосрочного отпуска для участия в похоронах супруги.