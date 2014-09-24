Президент Чехии говорит, что получил угрозы от «Исламского государства»

Об этом Земан заявил на пресс-конференции в чешском городе Злин, где находится с визитом, передает Радио Свобода.

«Интересно, что письмо написано от имени «Исламского государства» и что оно, в частности, содержит протест против того, что Чешская Республика поставляет оружие курдскому «Пешмерзи», - отметил Милош Земан.

Он говорит, что не удивится, если белый порошок в конверте окажется «мукой, сахаром или в худшем случае - порошком для стирки белья».

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В среду утром на адрес Пражского Града - резиденции президента Чешской Республики, поступило письмо, которое содержало угрозы и белый порошок.

Письмо написано на чешском языке и было адресовано лично президенту Милошу Земану.

Полицейские специалисты сейчас изучают содержимое письма. Как заявила пресс-секретарь Президиума полиции Чехии Яна Мацаликова, экспертиза может длиться и несколько дней.