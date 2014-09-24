Россиянам напомнили, как призывали в армию Есенина

Об этом сообщает Российское военно-историческое общество (РВИО), которое и установило доску.

"Это первая памятная доска в Рязани, в которой увековечивается память о Первой мировой войне. Доска и здание, на котором она установлена, теперь войдет в городской экскурсионный есенинский маршрут", - рассказал председатель регионального отделения РВИО и инициатор установки памятной доски Арсен Бабурин.

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Сергей Есенин прошел призывную комиссию в мае 1915 года, был призван в армию в январе 1916-го. Благодаря дружеским связям ему удалось устроиться санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143, избежав окопов. На этом поезде поэт ездил в том числе и по прифронтовым тогда территориям Украины.