Грузия и Россия возобновят воздушное сообщение

В конце марта воздушное сообщение между Грузией и Россией восстановится на паритетной основе, на том же принципе, который существовал до прекращения авиарейсов между двумя странами.

Как передает ИА "Новости-Грузия", об этом сообщил председатель транспортной администрации Министерства экономического развития Грузии Ираклий ТАКТАКИШВИЛИ, принимавший участие в завершившихся в Москве грузино-российских переговорах по возобновлению авиасообщения.

«С конца марта по 10 рейсов в неделю будут выполнять грузинские авиакомпании, и по 10 рейсов - российские», - заявил И.ТАКТАКИШВИЛИ. При этом он отметил, что грузинские авиакомпании, заинтересованные в осуществлении рейсов в Россию, будут заново определены на конкурсной основе.

«Разрешение получат те компании, которые будут удовлетворять нашим требованиям», - отметил глава транспортной администрации Грузии.

По его словам, сегодня грузинская сторона также направила своим российским коллегам письмо с предложением снять ограничения на региональные рейсы между Россией и Грузией.

Правительственная делегация Грузии под руководством замминистра экономического развития Вахтанга ЛЕЖАВА провела переговоры в Москве о восстановлении воздушного сообщения между двумя странами в конце прошлой недели, в преддверии визита Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Официальное заявление о возобновлении воздушного сообщения между Грузии и России было сделано после встречи президентов Грузии и России М.СААКАШВИЛИ и Владимира ПУТИНА 21 февраля.

Как сообщал УНИАН, авиасообщение между Грузией и Россией было прервано по решению российской стороны осенью 2006 года на фоне обострения отношений между двумя странами, последовавшего вслед за задержанием в Тбилиси по обвинению в шпионаже группы российских военных.