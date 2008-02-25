Дочери белорусского оппозиционера объявили голодовку

19:45, 25 февраля 2008
Мир
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Козулина не отпускают на похороны жены

Дочери белорусского оппозиционера Козулина объявили голодовку, протестуя против того, что их отца не отпускают из колонии на похороны матери. Об этом «Эху Москвы» сообщила Юлия Козулина.

"Похорон не будет ни сегодня, ни завтра". "Я обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы он освободил нашего отца, - рассказала Ю.Козулина. - Ведь только от решения одного этого человека зависит, сможем ли мы провести похороны матери по-человечески, по христиански". При этом Ю.Козулина уточнила, что пыталась добиться личного приема у А.Лукашенко, но ей этого не удалось, и она оставила президенту письмо. Ю.Козулина добавила, что она и ее сестра Ольга сегодня в 14 часов объявили голодовку с требованием освобождения А.Козулина для участия в похоронах. Как сообщалось ранее, жена А.Козулина Ирина скончалась в Минске 23 февраля на 49-м году жизни после продолжительной болезни.

Александр Козулин был задержан в марте 2006 года после участия в президентской кампании и организации ряда акций протеста. Суд признал его виновным в хулиганстве и организации массовых беспорядков и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

 

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