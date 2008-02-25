Дочери белорусского оппозиционера объявили голодовку

Дочери белорусского оппозиционера Козулина объявили голодовку, протестуя против того, что их отца не отпускают из колонии на похороны матери. Об этом « Эху Москвы » сообщила Юлия Козулина.

"Похорон не будет ни сегодня, ни завтра". "Я обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы он освободил нашего отца, - рассказала Ю.Козулина. - Ведь только от решения одного этого человека зависит, сможем ли мы провести похороны матери по-человечески, по христиански". При этом Ю.Козулина уточнила, что пыталась добиться личного приема у А.Лукашенко, но ей этого не удалось, и она оставила президенту письмо. Ю.Козулина добавила, что она и ее сестра Ольга сегодня в 14 часов объявили голодовку с требованием освобождения А.Козулина для участия в похоронах. Как сообщалось ранее, жена А.Козулина Ирина скончалась в Минске 23 февраля на 49-м году жизни после продолжительной болезни.

Александр Козулин был задержан в марте 2006 года после участия в президентской кампании и организации ряда акций протеста. Суд признал его виновным в хулиганстве и организации массовых беспорядков и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.