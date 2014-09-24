СМИ: Немцы заподозрили Турцию в тайной разработке ядерного оружия

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на издание "Вельт".

Подобной программой Анкара занимается тайно, однако спецслужбам из Германии удалось раздобыть доказательства.

"При этом, Турция ориентируется на ядерную программу Ирана. Распоряжение о создании установок для обогащения урана нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал еще 4 года назад, в должности премьер-министра", - отмечает газета.

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Напомним, в 2009 году премьер-министр Турции Тайип Эрдоган провел в Тегеране переговоры с президентом Исламской РеспубликиМахмудом Ахмадинежадом а также назвал слухами наличие ядерной программы в Иране.