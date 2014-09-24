СМИ: Немцы заподозрили Турцию в тайной разработке ядерного оружия
02:52, 24 сентября 2014Мир
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Немецкая разведка подозревает Турцию в разработках ядерного оружия.
Немцы заподозрили Турцию в тайной разработке ядерного оружия / army-news.ru
Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на издание "Вельт".
Подобной программой Анкара занимается тайно, однако спецслужбам из Германии удалось раздобыть доказательства.
"При этом, Турция ориентируется на ядерную программу Ирана. Распоряжение о создании установок для обогащения урана нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал еще 4 года назад, в должности премьер-министра", - отмечает газета.
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Напомним, в 2009 году премьер-министр Турции Тайип Эрдоган провел в Тегеране переговоры с президентом Исламской РеспубликиМахмудом Ахмадинежадом а также назвал слухами наличие ядерной программы в Иране.
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