В Беларуси найден мертвым журналист «Комсомольской правды»

Тело корреспондента газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» Вячеслава Ткача обнаружено в понедельник в лесу под поселком Ждановичи Минского района, сообщил представитель пресс-службы УВД Минской области.

Как сказали в пресс-службе, тело журналиста обнаружила женщина, выгуливавшая в лесу собаку. По предварительной версии, причиной смерти стало самоубийство на семейно-бытовой почве, отметили в УВД.

«Следов насилия на теле не обнаружено, а также на месте, где было найдено тело, не было признаков драки или каких-либо иных насильственных действий», - сказал источник.

В УВД Минской области сообщили, что «в любом случае будет вестись следствие и досконально выясняться все причины смерти Ткача».

Газета.ру