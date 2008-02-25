Самолет британских авиалиний из-за смерти пилота экстренно приземлился в Стамбуле

Самолет британских авиалиний, на борту которого находились 156 пассажиров, совершил в воскресенье экстренную посадку из-за смерти второго пилота экипажа. Об этом в понедельник сообщили представители авиакомпании British Airways.

По их словам, пилот внезапно почувствовал себя плохо в момент, когда самолет пролетал над Турцией. В аэропорт Стамбула была вызвана скорая медицинская помощь. Однако после приземления авиалайнера второй пилот был уже мертв.

Самолет British Airways направлялся на Кипр из Манчестера. Пассажиры рейса, отметили представители компании, не подверглись опасности. Им пришлось провести ночь с воскресенья на понедельник в Стамбуле, передает ИТАР-ТАСС.

Сегодня они будут отправлены на Кипр другим рейсом.

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